“قاسم سليماني” مادة تعليمية جديدة في المناهج الإيرانية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 سبتمبر 2020 10:20 مساءً - منذ ساعتين

قالت وكالة أنباء مقربة من النظام الإيراني ، أن قطاع التعليم أضاف عدة دروس تتعلق بسيرة قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ، الذي قتل في غارة أمريكية، مطلع السنة الجارية بالعراق .

وبحسب تقرير لوكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، أعلن مسؤولون في قطاع التعليم في إيران، عن إضافة دروس في المناهج التعليمية للطلاب عن قاسم سليماني، من بينها كتب التاريخ المعاصر، والدين، والدراسات الاجتماعية، والاستعداد الدفاعي.

وتشمل الدروس المدرجة في المناهج ستكون في مختلف المناهج التعليمية،للتعريف بحياة سليماني، ومشاركته في المعارك المسلحة في العراق وسوريا.

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ونقلت الوكالة الإيرانية عن مشرف إدارة تخطيط المناهج التعليمية بمؤسسة الأبحاث، علي محبي، قوله: ”لقد عملنا على إدراج معلومات عن سليماني والقادة الراحلين في الكتب الدراسية للطلاب، منها درس جاء في مادة الاستعداد الدفاعي، بعنوان: ”جندي الإسلام، قائد القلوب سليماني“.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن هذه الدروس ستشمل الحديث عن نشأة سليماني، ثم مشاركته في قوات الحرس الثوري، ودوره في المعارك المسلحة في العراق وسوريا، وأخيرا اغتياله.

وكانت واشنطن أعلنت، في الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي، عن استهداف قاسم سليماني بضربة جوية أودت يحياته، بالقرب من مطار بغداد الدولي.