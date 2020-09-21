إيران كثفت من هجماتها السيبرانية ضد معارضين النظام خلال الأيام الأخيرة

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النظام الإيراني يشن هجمات سيبرانية ضد المعارضين
شّن قراصنة تابعين للنظام الإيراني، هجمات سيبرانية مكثفة ضد نشطاء معارضين للنظام، تستهدف أجهزة الحاسوب والجوال والمواقع الإلكترونية الخاصة بهم ، حسب ما كشفه تقرير إخباري، نُشر اليوم الإثنين.
وجاء في تقرير لموقع ”إيران واير“ المعارض، أن ”القراصنة التابعين للنظام الإيراني يعكفون على اختراق أجهزة النشطاء المعارضين، بهدف الحصول على معلوماتهم الشخصية، وضرب أنشطتهم الافتراضية على مواقع التواصل“.
وأشار التقرير، إلى أن ”القراصنة الإيرانيين شنوا هجمات سيبرانية مكثفة خلال الأيام الأخيرة، ضد نشطاء معارضين من الأقلية الآذرية، وكذلك نشطاء سياسيين وأعضاء من الأقليات الدينية مقيمين خارج البلاد“.
ونقل التقرير عن المتحدث باسم ”تنظيم المقاومة الوطنية لآذربيجان“، بابك شلبي، وهو أحد النشطاء الآذرين المعارضين للنظام الإيراني، والمقيم في الولايات المتحدة، قوله: ”تلقيت رسائل مزيفة عديدة، وعندما فتحت روابط هذه الرسائل، تبين لاحقًا أنها أدوات للاختراق والقرصنة من النظام الإيراني“.
وأضاف شلبي: ”بعدما أيقنت الأمر تواصلت مع عدد من النشطاء الآذريين المقيمين في أمريكا وأوروبا، وتبين أن قراصنة النظام الإيراني استهدفوا أكثر من 70 ناشطًا عبر اختراق حواسيبهم ومواقعهم الإلكترونية“.
وأوضح أنه ”بعد مراجعة الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة، تبين أن مصدر الهجمات السيبرانية، هي منطقة بمدينة أرومية الواقعة غربي إيران“.
وبحسب تقرير ”إيران واير“ فإن ”النظام الإيراني يكثف من الهجمات السيبرانية خلال السنوات الأخيرة، وخاصة ضد النشطاء المعارضين والمؤسسات الداعمة لحقوق الإنسان في إيران، وأن طهران تستغل أزمة كورونا العالمية، لشن مزيد من الهجمات الإلكترونية ضد المعارضين“.
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