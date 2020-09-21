تركيا: الاتفاقيات الموقعة مع السراج ستبقى نافذة رغم استقالته

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 سبتمبر 2020 10:20 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين، الإثنين، أن الاتفاقيات الموقعة مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج ستبقى نافذة رغم إعلانه عن نيته بتقديم الاستقالة من منصبه .

وقال كالين، إن مسؤولين أتراكاً سيزورون طرابلس خلال أيام لبحث آخر التطورات.

وأكد المتحدث باسم أردوغان أن الاتفاقيات الموقعة مع السراج ستبقى نافذة.

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وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عبر عن عدم رضاه على إعلان السراج نيته الاستقالة من منصبه الشهر المقبل.

وقال أردوغان إن تركيا منزعجة من قرار فائز السراج التنحي عن رئاسة حكومة الوفاق الليبية بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وكان السراج قد أعلن نيته التنحي في خطوة قد تزيد من حدة توتر سياسي في طرابلس في وقت يشهد جهوداً للتوصل لحل سياسي للصراع في البلاد.

وقد مضت 5 سنوات على تولي السراج رئاسة الوفاق، فشل خلالها بإعادة بناء بلاده وإخراجها من الفوضى، كما تعرض أداؤه إلى انتقادات كبيرة بسبب تقاربه مع تركيا وتحالفه مع الإخوان، وواجه أيضاً ضغوطا داخلية كبيرة من الميليشيات المسلّحة ومن حركات احتجاجية شعبية ضد الفساد وسوء الخدمات الأساسية.