كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "الجزيرة" تواصل الكذب المفضوح (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
من جديد تواصل "الجزيرة" القطرية تسلسل الأكاذيب المستمر، وفي آخر ادعاءاتها قالت إن قرار أميركا بتصنيف "AJ+" كوكيل أجنبي مرتبط بتوقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، وادعت أن منصتها "AJ+" مستقلة ولا ينبغي تسجيلها كوكيل أجنبي.
السفير الإماراتي لدى أمريكا يوسف العتيبة نفى الادعاءات القطرية، وقال إن «الأمر غير مهم» لمناقشته مع المسؤولين الأمريكيين أو حتى مجرد الضغط بشأنه، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.
خطوة تصنيف «AJ+» كوكيل أجنبي جاءت بعد سعي حثيث من قبل السيناتور توم كوتن و7 آخرين، حيث استغرق الفريق أكثر من عام في جمع المعلومات والأدلة، التي تثبت أن شبكة «AJ+» تخدم بشكل واضح الحكومة القطرية وتخضع لسيطرة وتمويل حكومي، ويستوجب تصنيفها كـ"وكيل أجنبي" بمجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في أميركا. فمتى تتوقف الجزيرة عن الكذب؟.