نقطة مرورية “سوداء” في طريقها للزوال…الرباط تستعد لفتح ممر تحت أرضي هام بمنطقة باب الحد -فيديو

تستعد مدينة الرباط لفتح الممر تحت الأرضي الهام، الذي تم إنجازه بمنطقة باب الحد، بجوار المدينة القديمة.

وانتهت أشغال تشييد الممر الذي سيمكن حال انطلاق العمل به من تقليص الضغط المروري الذي تشهده هذه المنطقة، خصوصا خلال ساعات الذروة.

وكان المشروع قد تم إطلاقه في يونيو الماضي، بغلاف مالي إجمالي يناهز 40 مليون درهم.