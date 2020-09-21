تستعد مدينة الرباط لفتح الممر تحت الأرضي الهام، الذي تم إنجازه بمنطقة باب الحد، بجوار المدينة القديمة.
وانتهت أشغال تشييد الممر الذي سيمكن حال انطلاق العمل به من تقليص الضغط المروري الذي تشهده هذه المنطقة، خصوصا خلال ساعات الذروة.
وكان المشروع قد تم إطلاقه في يونيو الماضي، بغلاف مالي إجمالي يناهز 40 مليون درهم.
وتم بناء النفق الطرقي، الواقع على مستوى شارع (الحسن الثاني) ، عند التقاطع مع شارع (ابن تومرت). ويشمل إنجاز مفرق نحو شارع (مصر)، على امتداد 260 متر خطي (130 متر من جانب مدينة سلا و130 متر من جهة العاصمة).
وفضلا عن المفرق الذي سيمر تحت خط الطرامواي، فإن المشروع يضم تهيئة مدار حضري علوي وطرق جانبية ذات اتجاه وحيد.
وبهدف تجاوز المشاكل المرتبطة بحركة السير ووقوف السيارات على مستوى وسط المدينة، فقد تم استكمال إنجاز مرآب تحت أرضي سعته 500 سيارة، وذلك تحت ساحة (باب الأحد).
ويندرج المشروعان الكبيران ضمن البرنامج الضخم المندمج لتنمية العاصمة، الورش الذي يعمل على تغيير ، من بين معالم أخرى ، ملامح هذا الملتقى الطرقي الرمزي (باب الأحد)، والذي يكتسي صبغة سياحية بامتياز.
كانت هذه تفاصيل خبر نقطة مرورية “سوداء” في طريقها للزوال…الرباط تستعد لفتح ممر تحت أرضي هام بمنطقة باب الحد -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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