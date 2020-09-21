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شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعتزم فرض إجراءات العزل العام مرة أخرى لمواجهة تفشي فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 21 سبتمبر 2020
تعتزم بريطانيا فرض إجراءات العزل العام مرة أخرى لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد ان شهدت البلاد ارتفاعاً في معدلات الإصابات الجديدة بالمرض إلى ما لا يقل عن ستة آلاف حالة يوميا.
وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس "من المؤكد أننا نشهد وضعاً حرجاً للغاية ومن الواضح أننا متأخرون بأسابيع قليلة عما نراه في مناطق أخرى من أوروبا".
واضاف الوزير البريطاني في تصريح لشبكة سكاي "من المهم أن نفعل كل ما في وسعنا لنتمكن نوعا ما من مواجهة هذا الأمر ،وسنسمع من آخرين بمن فيهم رئيس الوزراء بوريس جونسون عن الخطوات التالية المقترحة".
ويبحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض إجراءات العزل العام مرة أخرى لمواجهة مرض كوفيد-9ا مع تسارع وتيرة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
الجدير ذكره ، ان اجمالي عدد الاصابات بفيروس كورنا في بريطانيا بلغت ٣٩٤ ألف حالة ، ووفاة 41777 وهي الحصيلة الأعلى في أوروبا والخامسة على مستوى العالم.
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