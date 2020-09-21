شكرا لقرائتكم خبر عن عون: لبنان ذاهب إلى جهنم والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس اللبناني ميشال عون "اليوم الأثنين ، إن بلاده ذاهبة إلى جهنم إذا لم تُشكل حكومة جديدة فيها، وذلك مع تداعي الجهود الفرنسية للحث على تشكيل الحكومة.

وردا على سؤال عن الاتجاه الذي سيسير فيه لبنان إذا لم يتفق القادة المنقسمون قال عون "طبعا على جهنم".

وأقر عون عما إذا كان خطاب تلفزيوني ألقاه اليوم بأن الأمر يحتاج لما يشبه المعجزة قائلا ردا على سؤال عما إذا كان ذلك يعني أنه لا أمل في حدوث انفراجة، "لا .. يمكن يصير عجيبة".