شكرا لقرائتكم خبر عن 156 دولة تنضم لخطة "كوفاكس" لتوفير لقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

انضمت 156 دولة ،اليوم الاثنين ، إلى خطة (كوفاكس) العالمية التي تهدف إلى ضمان التوزيع العادل لإمدادات اللقاحات المستقبلية المضادة لكوفيد-19.

وذكر بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي لإنتاج الأمصال واللقاحات، بعد مهلة انتهت الجمعة الماضية لتقديم تعهدات ملزمة، أن القائمة تضم 64 دولة أكثر ثراء ستلتزم بالتمويل ذاتي.

وتستهدف (كوفاكس) تسليم ملياري جرعة من اللقاحات الآمنة والفعالة حول العالم بحلول نهاية عام 2021.