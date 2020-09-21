شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف 7 حالات لحمى الخنازير الأفريقية بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل
اكتشفت وزارة الزراعة الألمانية ، اليوم الاثنين ، سبع حالات إصابة جديدة بحمى الخنازير الافريقية في ولاية براندنبورج شرقي ألمانيا ليصل عدد الحالات المكتشفة إلى 20 حالة.
وأوضحت الوزارة أن معهد فريدريش-لوفلر في مدينة جرايفسفالد تَثَبَّتَ من الحالات الجديدة في سبعة خنازير برية تم العثور عليها في المنطقة التي تم تصنيفها على أنها منطقة خطيرة.
وأكدت الوزارة مجددا أن حمى الخنازير الأفريقية ليست خطيرة على الإنسان كما أكدت عدم حدوث إصابات بهذا الوباء بين الخنازير المنزلية.
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