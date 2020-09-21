روبوت يجري اختبارات الكشف عن الفيروس بسنغافورة

بانكوك ـ د ب أ: قام أطباء ومهندسون في سنغافورة بتطوير روبوت يعمل على إجراء اختبارات الكشف عن الاصابة بمرض “كوفيد19″، مما يقلل من خطر تعرض الأطباء للفيروس، ويعطي نتائج أكثر دقة. وقامت شركة “بايوبوت سيرجيكال” التي تعمل في مجال تكنولوجيا الروبوتات الطبية، بتطوير الروبوت “سواب بوت”، بالشراكة مع “المركز الوطني للسرطان في سنغافورة” و”مستشفى سنغافورة العام”. وتشير التجارب إلى أن مسحة الأنف التي يقوم بها الروبوت “آمنة، وأسرع، وأكثر راحة من المسحة اليدوية التي يقوم بها البشر”، بحسب بيان صدر أمس عن الجهات الثلاث. وأوضح القائمون على تطوير الروبوت الجديد، أنه “لا يعاني من الارهاق ويظل محتفظا بكفاءته طوال اليوم”.

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