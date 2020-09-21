الدفاع المدني تعلن اخماد حريق في مشروع 'بزل' شمال غربي بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، عن اخماد حريق في مشروع "بزل" شمال غربي بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع في حشائش وقصب لمشروع بزل يمر من بمحاذاة الدور السكنية التجاوز قرب مجمع الرجاء السكني في منطقة الحرية شارع 30".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني عملت الى تطويق النيران وحصرها وعزلها والسيطرة عليها وانقاذ عدد من الدور السكنية بعد اخلائها من ساكنيها تحسباً لوقوع اصابات بشرية بين المواطنين الساكنين في تلك الدور".