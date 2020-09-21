اخبار العالم

العالم على موعد مع ظاهرة فلكية لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
ولن يلمع القمر باللون الأزرق فعليا، ولكن يتم منحه هذا الاسم لأنه ثاني قمر مكتمل يظهر في الشهر نفسه، حيث يحدث الأول في 1 تشرين الأول المقبل، والثاني في 31 من الشهر نفسه.

ويحدث هذا العرض الكوني سبع مرات كل 19 عاما، ما يعني أن العالم لن يرى العرض التالي إلا في 31 تشرين الأول عام 2039.


وما يجعل هذا الحدث أكثر ندرة هو أنه سيظهر في جميع أنحاء العالم لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، منذ عام 1944.

وستمنح السماء هذا المشهد النادر مع اكتمال القمر الثاني في تشرين الأول في ليلة عيد الهالوين.

وسيحصل الناس في أميركا الشمالية والجنوبية على لمحة عن القمر الأزرق، إلى جانب أولئك الموجودين في الهند وأوروبا وآسيا.

ويمكن أن يتحول البدر إلى اللون الأزرق، إلا أن هذا التوقيع نادر للغاية، ويوضح موقع EarthSky أن ظروف السماء يجب أن تحتوي على جزيئات كبيرة من الغبار أو الدخان لتعكس تدرجا للون الأزرق.

وإجمالا، سيكون هناك 13 قمرا مكتملا في عام 2020، وهو أمر نادر آخر لأن معظم السنوات لا تشهد سوى 12 بدرا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العالم على موعد مع ظاهرة فلكية لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا