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فيديو قد يكشف سبب انفصال نادين نجيم عن زوجها

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والمقطع لم يمر من دون تعليق من بعض المتابعين الذين ربطوا التعليق المكتوب على المقطع والذي كتب فيه "تزوجي الشخص الذي يتمتع بطاقة مشابهة لطاقتك"، بانفصال نادين.

واثار المقطع ضجة كبيرة بين جمهورها الذي اعتبر انها اعلنت بطريقة غير مباشرة ان اختلاف الطباع كان سبب انفصالها، لا سيما وانها علقت على الفيديو بقولها: "رائع وصحيح ومضحك".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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