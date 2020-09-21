والمقطع لم يمر من دون تعليق من بعض المتابعين الذين ربطوا التعليق المكتوب على المقطع والذي كتب فيه "تزوجي الشخص الذي يتمتع بطاقة مشابهة لطاقتك"، بانفصال نادين.
واثار المقطع ضجة كبيرة بين جمهورها الذي اعتبر انها اعلنت بطريقة غير مباشرة ان اختلاف الطباع كان سبب انفصالها، لا سيما وانها علقت على الفيديو بقولها: "رائع وصحيح ومضحك".
واثار المقطع ضجة كبيرة بين جمهورها الذي اعتبر انها اعلنت بطريقة غير مباشرة ان اختلاف الطباع كان سبب انفصالها، لا سيما وانها علقت على الفيديو بقولها: "رائع وصحيح ومضحك".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو قد يكشف سبب انفصال نادين نجيم عن زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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