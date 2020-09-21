افاد مصدر امني، الاثنين، بتسجيل حالتي انتحار في بغداد والبصرة.
وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "فتاة تولد ٢٠٠٤ اقدمت على الانتحار بواسطة شنق نفسها بقطعة قماش معلقة في المروحة داخل دارها ضمن منطقة سبع قصور في بغداد".
واضاف ان "رجلا تولد ١٩٧٤ يعمل مفوض شرطة منسوب قسم الدوريات الليلية في قضاء الزبير بمحافظة البصرة اقدم على الانتحار بواسطة اطلاق النار على رأسه من سلاح نوع مسدس".
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل حالتي انتحار في بغداد والبصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.