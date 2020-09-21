تسجيل حالتي انتحار في بغداد والبصرة

وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "فتاة تولد ٢٠٠٤ اقدمت على الانتحار بواسطة شنق نفسها بقطعة قماش معلقة في المروحة داخل دارها ضمن منطقة سبع قصور في بغداد".

واضاف ان "رجلا تولد ١٩٧٤ يعمل مفوض شرطة منسوب قسم الدوريات الليلية في قضاء الزبير بمحافظة البصرة اقدم على الانتحار بواسطة اطلاق النار على رأسه من سلاح نوع مسدس".