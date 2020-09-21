طول بنصرك يخبرك الكثير عن شخصيتك... اكتشفيها

1-جذابة ومنطقية
إذا كان أصبع البنصر أطول من السبابة، فأنت جذابة وساحرة. كما أن لديكِ قدرة على حل المشاكل والخروج من أي وضع كان. يمكنكِ أن تصبحي عدوانية، ولكنكِ أيضاً فائقة الرأفة والتعاطف.
2-واثقة وكفؤة
إذا كان البنصر أقصر من السبابة، فأنت واثقة من نفسك وتعرفين كيفية إنجاز الأمور. تحبين أن تعملي وحدك لأن هذه الطريقة تتيح لك الانجاز بشكل أكثر كفاءة لأهدافكِ. ومع ذلك، فأنتِ لست بأي حال من الأحوال منطوية. تقدرين ما لديك ولكنك تسعين دائماً لأكثر من ذلك.
3-مسالمة وسهلة المعشر
إذا كان البنصر بنفس حجم السبابة، فأنتِ صانعة سلام تميل إلى تجنب الصراع. ترغبين في التوافق مع الجميع، وتعتبرين شريكة حياة مخلصة وحانية. ومع ذلك، أنت نارية إذا استفزك شخص ما لإظهار جانبك السيئ!
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