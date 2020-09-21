تغيرت ملامحها بالكامل... فاشينيستا عربية شهيرة تشوّهت بسبب التجميل (صور)

وذكر بعض هذه الحسابات أن هذا التغيير نتج عن معاناتها من أعراض حساسية على إثر خضوعها لعملية "لاش ليفتنغ". وانقسم المتابعون بين من اعربوا عن تعاطفهم معها ومن توجهوا إليها باللوم مشيرين إلى أنها تتمتع بملامح جميلة وأنه لم يكن عليها الخضوع لهذا الإجراء التجميلي.ونشرت المدونة على حسابها الخاص على التطبيق صورة لها ظهرت فيها وهي ترقد على سرير المرض وأرفقتها بتعليق توجهت من خلاله بالشكر إلى كل من تواصل معها وحاول الاطمئنان إلى حالتها.

وكتبت: "شكراً لكل من راسلني أو اتصل بي. شكراً للطفكم ودعائكم. فهذا يعني الكثير بالنسبة إلي. أحاول أن اتحلى بالإيجابية. أتمنى أن أصبح بحال أفضل وأن أشفى قريباً. أعد بأن أشارككم التفاصيل في شأن ما حدث معي. فكل منكم يستحق أن يعرف هذا. أحبكم جميعاً".