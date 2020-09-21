ونشرت المدونة على حسابها الخاص على التطبيق صورة لها ظهرت فيها وهي ترقد على سرير المرض وأرفقتها بتعليق توجهت من خلاله بالشكر إلى كل من تواصل معها وحاول الاطمئنان إلى حالتها.
وكتبت: "شكراً لكل من راسلني أو اتصل بي. شكراً للطفكم ودعائكم. فهذا يعني الكثير بالنسبة إلي. أحاول أن اتحلى بالإيجابية. أتمنى أن أصبح بحال أفضل وأن أشفى قريباً. أعد بأن أشارككم التفاصيل في شأن ما حدث معي. فكل منكم يستحق أن يعرف هذا. أحبكم جميعاً".
كانت هذه تفاصيل خبر تغيرت ملامحها بالكامل... فاشينيستا عربية شهيرة تشوّهت بسبب التجميل (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.