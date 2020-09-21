وزير الدفاع الامريكي يؤكد استعداد واشنطن للرد على اي اعتداء ايراني

وجاءت تصريحات إسبر خلال مؤتمر صحفي أعلنت فيه الخارجية الأمريكية فرض عقوبات وإجراءات جديدة على كيانات وأفراد لهم صلة ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني.

وأضاف إسبر أن إيران نفذت في السنوات الأخيرة هجمات استهدفت بنى تحتية وسفن وقوات أمريكية، مؤكدا أن الخطوات المتخذة ضد طهران تهدف إلى حفظ أرواح الجنود الأمريكيين.



وأشار إلى أن واشنطن تسعى إلى منع إيران من "تصدير عدوانيتها" للمنطقة، والرد عليها بالشكل اللازم.