شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تعلن عن تسجيل 6196 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت روسيا ،اليوم الاثنين ، عن تسجيل 6196 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و109595 إصابة.



وذكر المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا ،في بيان له ، إن 71 شخصا توفوا خلال اليوم الماضي جراء إصابتهم بالفيروس، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 19489 وفاة حتى الآن..مشيراً الى تماثل للشفاء 2616 شخصا خلال اليوم الماضي ما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 911973 منذ بدء تفشي الوباء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تعلن عن تسجيل 6196 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.