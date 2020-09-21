الخزانة الأمريكية: إعادة فرض العقوبات على إيران سيمنع طهران من شراء أسلحة متطورة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران.

وقالت إن إعادة فرض العقوبات على إيران سيمنع طهران من شراء أسلحة متطورة. Advertisements وأكدت أن "العقوبات التي فرضناها على إيران أنقذت حياة الآلاف في منطقة الشرق الأوسط". وتابعت: فرضنا عقوبات على 3 أفراد و3 مؤسسات تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية. وأكدت أن من بين المؤسسات الخاضعة للعقوبات مركز لتطوير الصواريخ ومركز لجمع وتركيب الصواريخ الباليستية

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