بعد احتجاجات الساكنة.. مكتب الماء الصالح للشرب: جودة مياه اليوسفية تستجيب للمعايير

بعد احتجاجات الساكنة على تغير مذاق المياه، ومطالبتها بإجراء تحاليل لعينات منها، خرج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اليوم الإثنين، للتوضيح.

وقال المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إن جودة المياه المنتجة والموزعة بمدينة اليوسفية تستجيب لمعايير الجودة المعمول بها وطنيا وبالتالي فإنها مياه صالحة للشرب.

وأوضح المدير، في بلاغ للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اليوم الاثنين، أن تأكيد صلاحية المياه المنتجة والموزعة بالمدينة للشرب جاء استنادا لنتائج التحاليل التي يتم إنجازها بواسطة المختبرين الإقليمي والجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تحت إشراف المختبر المركزي الحاصل على شهادة الاعتماد الدولية، وكذلك نتائج التحاليل المنجزة من طرف المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة وخصوصا التحاليل التي أنجزها المعهد الوطني للصحة بالرباط.

من جهة أخرى، أشار المكتب في بلاغه إلى أنه نظرا لتراجع منسوب المياه الجوفية بنبيضة، البحيرة التي يتم تزويد مدينة اليوسفية بالماء الشروب انطلاقا منها، فقد تم اللجوء إلى المياه السطحية لتسديد الخصاص المسجل وذلك بإنجاز مشروع مهيكل لتأمين تزويد المدينة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب بدأ تشغيله أواخر سنة 2019، وفاقت كلفته الإجمالية 70 مليون درهم.