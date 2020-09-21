أعلنت المديرية الاقليمية بطنجة أصيلة، اليوم الإثنين، عن إعادة فتح المؤسسات المعنية بالإغلاق في عاصمة البوغاز ابتداء من يوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري، واعتماد نمط التعليم الحضوري وبالتناوب، وفق ما تنص عليه المذكرة الوزارية.
وبحسب بلاغ للمديرية، فإنها حريصة على تأمين الحق في توفير تمدرس جيد يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الممارسات والمتمدرسين في ظروف تراعي بالدرجة الأولى سلامتهم الصحية.
وتضيف المديرية، أن القرار اتخذ بتنسيق مع السلطات الترابية والمصالح الصحية للوزارة.
وكان قرار إلغاء التعليم الحضوري في بعض المؤسسات بطنجة بسبب الوضعية الوبائية في بعض الأحياء قد أغضب أولياء أمور التلاميذ، إذ احتج العشرات منهم في أبواب المدارس مطالبين بإعادة رسوم التسجيل.
وانتقد أولياء الأمور أنفسهم الارتباك، الذي يشهده قطاع التعليم في طنجة، وقالوا إن التوقيت، الذي صدر فيه القرار كان مفاجئا لأولياء الأمور، وطالبوا المسؤولين بالتدخل لإيجاد حل جدري في أقرب وقت، أو إعلان سنة بيضاء.
المحتجون قالوا في تصريح سابق لـ”اليوم24″ إنهم مغلوبون على أمرهم، ولا يمكنهم المساهمة في إصلاح المدارس العمومية، عبر آداء رسم التسجيل، وانخراط جمعية الآباء، واعتبروا التعليم عن بعد غير صالح للأطفال الصغار، على اعتبار أنهم يحتاجون إلى المتابعة من طرف الأساتذة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد استقرار الحالة الوبائية في طنجة..المديرية الإقليمية تعمم التعليم الحضوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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