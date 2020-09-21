يستعد الفنان حاتم عمور لإصدار عمل جديد رفقة الفنان العراقي، سيف نبيل، ويرتقب أن يصور فيديو كليب لهذا العمل.
ويحضر عمور رفقة نبيل لأغنية باللهجة المغربية، تجعل الفنان العراقي يخوض أولى تجاربه في اللون الغنائي المغربي، الذي يلقى إقبالا في العراق.
التعاون بين عمور، ونبيل، ليس هو العمل الأول للفنان المغربي، مع زميل من الوطن العربي، حيث طرح، قبل سنوات، ديو مع القطري فهد الكبيسي، بعنوان “طرتي عليتي”.
وتشهد الفترة الحالية، تعاونا آخر بين فنان مغربي، وآخر عراقي، ويتعلق الأمر بالفنانة جميلة البدوي، التي تحضر من الإمارات ديو مع الفنان العراقي الشهير، محمد السالم.
كانت هذه تفاصيل خبر حاتم عمور في تعاون جديد مع فنان عربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.