حاتم عمور في تعاون جديد مع فنان عربي

يستعد الفنان حاتم عمور لإصدار عمل جديد رفقة الفنان العراقي، سيف نبيل، ويرتقب أن يصور فيديو كليب لهذا العمل.

ويحضر عمور رفقة نبيل لأغنية باللهجة المغربية، تجعل الفنان العراقي يخوض أولى تجاربه في اللون الغنائي المغربي، الذي يلقى إقبالا في العراق.

التعاون بين عمور، ونبيل، ليس هو العمل الأول للفنان المغربي، مع زميل من الوطن العربي، حيث طرح، قبل سنوات، ديو مع القطري فهد الكبيسي، بعنوان “طرتي عليتي”.

وتشهد الفترة الحالية، تعاونا آخر بين فنان مغربي، وآخر عراقي، ويتعلق الأمر بالفنانة جميلة البدوي، التي تحضر من الإمارات ديو مع الفنان العراقي الشهير، محمد السالم.