في مشاركة عن بعد.. تلميذ مغربي يتوج في أولمبياد دولية للمعلوميات

توج التلميذ محمد الخطري بالميدالية النحاسية، في نهائيات الدورة الثانية والثلاثين للأولمبياد الدولية في المعلوميات دورة 2020، التي نظمت “عن بعد” خلال الفترة الممتدة من 13 إلى19 شتنبر 2020، تحت إشراف اللجنة الدولية، بعدما كان مقررا احتضانها حضوريا من طرف دولة سنغفورة.

وقالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، إن المغرب تم تمثيله في هذه المسابقة بأربعة مترشحين، بعد اجتيازهم مختلف محطات الأولمبياد الوطنية في المعلوميات، التي تنظمها الوزارة بشراكة مع الجمعية المغربية للثقة الرقمية “أمان”، حيث يتم على إثر اختباراتها النهائية تحديد أعضاء الفريق الذي يمثل بلادنا فيها، ويتعلق الأمر بكل من التلميذ محمد الخطري، ممثلا للأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات ونبيل بودراع وأيمن مطيع وأيمن رياض الصلح ممثلين للأكاديمية الجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة.

وقد حصل الفريق الوطني في هذه الدورة على 580 نقطة، حصد منها التلميذ محمد الخطري لوحده 260 نقطة.

وترى الوزارة أن هذه النتيجة جد مشرفة للمغرب وللمنظومة التعليمية، وذلك اعتبارا لحداثة مشاركة البلاد في هذه التظاهرة الدولية ، مقارنة بعدد الدول المشاركة التي يبلغ عددها 86 دولة وعدد مشاركاتها.

وبلغت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وجمعية “أمان” المتوجين وأمهاتهم وآبائهم وكذا إلى الأطر التربوية التي سهرت على تأطيرهم لتحقيق هذه النتائج المشرفة، تهانيها، متمنية إقبالا أكبر على المشاركة في مثل هذه التظاهرات.