الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران في إطار "سلطة الأمم المتحدة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، فرض سلسلة عقوبات تستهدف خصوصا وزارة الدفاع الإيرانية، وذلك في إطار العمل مجددا بعقوبات الأمم المتحدة على إيران، الأمر الذي يلاقي رفضا دوليا.
وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، للصحافيين إن "إجراءاتنا اليوم هي تحذير ينبغي أن يسمعه العالم أجمع".
يتبع...
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