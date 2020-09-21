اخبار العالم

البحرين تسجل حالتي وفاة و540 إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل حالتي وفاة و540 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 21 سبتمبر 2020

أعلنت مملكة البحرين اليوم تسجيل حالتي وفاة و 540 إصابة جديدة بفيروس المستجد "كوفيد 19".

 

وأوضحت وزارة الصحة البحرينية في بيان ان العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس ارتفع إلى 223 حالة.. وأن العدد الاجمالي للحالات المتعافية بلغ 57950 حتى الان بعد تسجيل 651 حالة وان عدد الحالات القائمة بلغ 6866 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تسجل حالتي وفاة و540 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا