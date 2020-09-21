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توقعات حالة الطقس في الإمارات ليوم غد الثلاثاء

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات حالة الطقس في الإمارات ليوم غد الثلاثاء والان مع التفاصيل

الإثنين 21 سبتمبر 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وغائم جزئياً بعد الظهر شرقاً، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

 

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - ان الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 16:16 و المد الثاني عند الساعة 05:16 و الجزر الأول عند الساعة 09:44 و الجزر الثاني عند الساعة 22:59.

 

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:37 و المد الثاني عند الساعة 02:10 و الجزر الاول عند الساعة 19:24 و الجزر الثاني عند الساعة 07:55.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

 

 

 

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

 

 

 

أبو ظبي 39 25 90 30

 

دبي 41 29 90 20

 

 

 

الشارقة 42 25 90 15

 

عجمان 37 28 95 45

 

 

 

أم القيوين 38 24 90 25

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رأس الخيمة 40 26 90 20

 

 

 

الفجيرة 40 30 60 10

 

العين 42 27 65 10

 

 

 

ليوا 46 24 95 10

 

الرويس 38 27 90 40

 

 

 

السلع 38 28 90 25

 

دلما 37 30 75 50

 

 

 

طنب الكبرى 37 30 80 50

 

طنب الصغرى 37 30 80 50

 

أبو موسى 37 30 80

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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