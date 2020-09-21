شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض عقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية وآخرين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين فرض عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية وآخرين لهم دور في برنامج الأسلحة النووية الإيراني لدعم تأكيد الولايات المتحدة بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على طهران. وقال وزير الخارجية الأمريكي بومبيو سنواصل منع إيران من حيازة السلاح التقليدي والنووي وأن يران تبدد أموال شعبها على الإرهاب بدل التنمية، وقالت الخزانة الأميركية: لن نسمح لإيران بتزويد أي دولة بصواريخ باليستية. وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي أوبراين: أمريكا تفرض عقوبات واجراءات جديدة لفرض قيود على الصادرات على 27 كيانا وفردا لهم صلة ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني. وقال بومبيو، وقد وقف بجواره كبار أعضاء فريق الأمن القومي الأمريكي، للصحفيين إن واشنطن فرضت أيضا عقوبات جديدة على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي أقام علاقات وثيقة بين كركاس وطهران.

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