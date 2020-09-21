شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز أمريكية : كورونا يمكن أن ينتقل عبر الهواء والان نبدء بالتفاصيل

حذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن كوفيد-19 يمكن أن ينتشر من خلال جزيئات محمولة جوا قد تظل معلقة في الهواء وتنتقل لمسافة تزيد عن ستة أقدام.

وقالت المراكز في وقت سابق إن الفيروس ينتشر بشكل أساسي من شخص لآخر من خلال الرذاذ عندما يسعل أو يعطس أو يتحدث المريض.

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وأوصت الإرشادات التي تم تحديثها ونشرها على الموقع الإلكتروني للمراكز يوم الجمعة بأن يستخدم الناس أجهزة تنقية الهواء للحد من الجراثيم الموجودة في الجو داخل الأماكن المغلقة لتجنب انتشار المرض.

وتعد الفيروسات الموجودة في الهواء من أكثر الفيروسات المعدية، وحذرت المراكز من أن الأماكن سيئة التهوية تزيد من خطر الانتشار.

وأظهرت الدراسات أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن ينتشر من خلال الهباء الجوي في الهواء، وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تراقب "الأدلة الناشئة" على احتمال انتقال العدوى عبر الهواء.