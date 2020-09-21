شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ترفض الشروط الأمريكية بشأن معاهدة "نيو ستارت" والان نبدء بالتفاصيل

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم الاثنين إن روسيا ترى أن هناك فرصا ضئيلة لتمديد معاهدة نيو ستارت مع الولايات المتحدة، وهي آخر معاهدة كبرى للأسلحة النووية بين البلدين، وذلك لأنها لا تقبل الشروط التي وضعتها واشنطن.

وتأتي تصريحات ريابكوف بعد أن خرج المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لمحادثات الحد من التسلح النووي مارشال بيلينجسلي بتصريحات لصحيفة روسية قال فيها إنه ينبغي على موسكو أن تقبل اتفاقا مشتركا مع الولايات المتحدة حول تمديد المعاهدة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.

وقال بيلينجسلي في مقابلة مع صحيفة كومرسانت الروسية "أخشى أن يرتفع ثمن انضمام روسيا، كما نقول في الولايات المتحدة، بعد أن يفوز الرئيس ترامب بفترة أخرى إذا لم تقبل موسكو بالعرض الذي قدمناه".

وقال ريابكوف إن الشرط الذي ذكره بيلينجسلي يأتي بمثابة إنذار، ويسهم في تقليل فرص التوصل إلى أي نوع من الاتفاق لتمديد المعاهدة التي سينتهي العمل بها في فبراير شباط من العام المقبل.

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ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن ريابكوف قوله "لا يمكن أن نتحدث بهذه الطريقة"، في حين نقلت عنه وكالة الإعلام الروسية قوله إن فرص تمديد المعاهدة ضئيلة.

وتحد معاهدة نيو ستارت، التي أُبرمت عام 2010، من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية التي يمكن لروسيا والولايات المتحدة نشرها.

ومن شأن عدم تمديد المعاهدة أن يكون سببا في فقدان الركيزة الأساسية للمحافظة على توازن التسلح النووي بين البلدين، وهو ما سيضيف عاملا آخر للتوتر إلى علاقتهما المشحونة بالفعل.