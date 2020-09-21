شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا نائبا لرئيس مؤتمر وكالة الطاقة الذرية والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية للدورة المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا اليوم، حسب بيان وزارة الخارجية في حكومة الوفاق على موقعها الإلكتروني.
وأشار البيان إلى أن الجلسة شهدت أيضًا انتخاب المغرب رئيسًا للمؤتمر، إضافة إلى أعضاء المكتب للعام المقبل.
ولفت النظر إلى تنظيم الوكالة -بالتزامن مع المؤتمر العام- محفلًا علميًّا حول عدة مواضيع تتصل بالتكنولوجيا والعلوم النووية.
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