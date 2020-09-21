شكرا لقرائتكم خبر عن العراق..3821 إصابة جديدة بكورونا و70 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

سجل العراق خلال الـ24 ساعة الماضية 3821 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, وبهذا يرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 322856 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 70 حالة وفاة جديدة, مما رفع عدد حالات الوفات إلى 8625, فيما سجلت 4484 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 258075 حالة , أما عدد المصابين في المستشفيات فقد بلغ 56156 مصابا, منهم 616 في العناية المركزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق..3821 إصابة جديدة بكورونا و70 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.