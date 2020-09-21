شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا: إختبار كورونا إجباري للقادمين من فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

قررت إيطاليا اليوم الاثنين إلزام القادمين من باريس أو مناطق أخرى بفرنسا تسجل معدلات إصابة مرتفعة بفيروس كورونا بالخضوع لاختبار فيروس كورونا.

وكتب وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا في منشور على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أنه لا يمكن" الاستهانة" بالوضع في أوروبا. وطالب " بمزيد من الحذر".

وأضاف" إيطاليا الآن وضعها أفضل من دول أخرى، ولكن مازال يجب توخي الحذر من أجل عدم تعريض الجهود التي تم بذلها للخطر ".

ويشار إلى أن إيطاليا كانت أول دولة غربية تتضرر من فيروس كورونا، ولكن بعد حالة الطوارئ الصحية الصارمة التي فرضتها خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، تمكنت إيطاليا من السيطرة على معدلات العدوى.

مع ذلك، ارتفعت حالات الاصابة بالفيروس منذ النصف الثاني من شهر يوليو الماضي، ومع إعادة فتح المدارس هذا الشهر، هناك مخاوف من حدوث موجة تفشي ثانية للفيروس.