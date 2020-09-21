مقتل 24 إرهابيا من "الشباب" في عمليتين للجيش الصومالي

الخليج 365 - أيانلي عبدي- مقديشوالإثنين 2020/9/21 07:19 م بتوقيت أبوظبي
تمكن الجيش الصومالي من قتل 24 من "الشباب" الإرهابية بينهم قيادات، وتحرير 3 بلدات، خلال عمليتين منفصلتين في جنوب ووسط البلاد.
وقال قائد الجيش الصومالي الجنرال أذوا يوسف راغي، في تصريح لإذاعة صوت الجيش، الإثنين، إن القوات قتلت 16 إرهابيا، وحررت 3 بلدات، من حركة الشباب الإرهابية،وسط البلاد .
وتابع، أن العملية العسكرية جاءت بعد معلومات عن أن عناصر من الشباب الإرهابية يتجمعون في منطقة بلعلي بمحافظة غلغدود جنوبي عاصمة ولاية غلمدغ وسط البلاد .
وبحسب تصريحات قائد الجيش الصومالي، فقد جاءت الانتصارات بعد قتال عنيف استمر قرابة ست ساعات مع العناصر الإرهابية، وأسفر عن طرد الشباب من عدة بلدات .
وفي سياق متصل، قال الجيش الصومالي، إن 8 عناصر من تنظيم الشباب الإرهابي، بينهم قيادات قتلوا، في منطقة توراتورو بمحافظة شبيلي السفلى جنوبي البلاد، خلال عملية نوعية نفذتها قوات "دنب" الخاصة.
وأصدر الجيش بيانا جاء فيه، أن الإرهابيين الذين سقطوا خلال العملية كانوا أهدافا استراتيجية ومهمة، دون الكشف عن أسمائهم.
وتسعى القيادات العسكرية في الصومال على مستوى الولايات أو الحكومة الفيدرالية بالتعاون مع القوات الأفريقية "أميصوم "وقيادة القوات الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" إلى كبح مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
مؤخرا، كثفت القوات المشتركة (صومالية، أمريكية، وأفريقية) عملياتها ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في جنوب ووسط البلاد.
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