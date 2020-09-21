مصر تشارك في مراسم التوقيع على اتفاق "جوبا للسلام"

الخليج 365 - مها التلب- الخرطومالإثنين 2020/9/21 07:01 م بتوقيت أبوظبي
يزور رئيس الوساطة ومستشار سلفاكير للشؤون الأمنية بجمهورية جنوب السودان، توت قلواك، مصر لتسليم دعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور مراسم التوقيع على اتفاق السلام بجوبا في 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل .
وقال رئيس الوساطة ومستشار سلفاكير للشؤون الأمنية في تصريحات لـ"الخليج 365": الآن أنا في طريقي إلى مصر لتسليم الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحضور مراسم التوقيع على اتفاق السلام بجوبا في 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل .
وأعلنت الوساطة بين فرقاء السودان، والحكومة الانتقالية الترتيبات النهائية للاحتفال بتوقيع اتفاق السلام بجوبا في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال الناطق باسم وفد الحكومة الانتقالية، عضو المجلس السيادي الانتقالي، محمد حسن التعايشي، في تصريحات صحفية، إن اجتماع الوساطة وممثلي الحكومة وافق على الترتيبات بالدعوات التي قدمت إلى رؤساء الدول الأفريقية والعربية وممثلي الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي للاحتفال بالتوقيع النهائي على اتفاق السلام بجوبا.
ومؤخرا، وقعت الحكومة الانتقالية في السودان وتحالف "الجبهة الثورية المسلحة"، بالأحرف الأولى على اتفاق سلام عقب مفاوضات امتدت لما يقرب العام في عاصمة جنوب السودان، جوبا.
ورحبت العديد من الدول العربية والغربية بالتوقيع على بروتوكولات اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، مشيرة إلى أنها لحظة تاريخية.
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