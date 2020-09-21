نيويورك تقتل نفسها.. 100% زيادة بحوادث إطلاق النار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت الشرطة في مدينة نيويورك الأمريكية من ارتفاع معدلات عمليات إطلاق النار القاتلة في جميع أنحاء المدينة إلى الضعف؛ مقارنة بما كانت عليه عام 2019.



وقُتل ما يقرب من ضعف عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في أعمال عنف باستخدام الأسلحة النارية في المدينة هذا العام عما كان عليه في الماضي، ما أدى إلى ظهور إحصائيات جديدة من برنامج شرطة نيويورك.

وأظهرت الإحصائيات إلى مقتل 209 أشخاص بالرصاص في الأحياء الخمس بالمدينة، حتى يوم الأربعاء 16 سبتمبر/أيلول، مقارنة بـ109 خلال نفس الفترة من عام 2019، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".

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وتعرض 1362 شخصًا لإطلاق النار في 1106 حادثة حتى يوم الأربعاء، أي أكثر من ضعف عدد الضحايا البالغ 674 في 575 حادث إطلاق نار العام الماضي، وفقًا للبيانات.

تأتي الأرقام في الوقت الذي تواصل فيه المدينة التصدي لتصاعد حوادث إطلاق النار هذا العام.

وأشارت الصحيفة إلى أن عددًا أقل من الشهود تقدموا للإدلاء بإفاداتهم أيضًا هذا العام، ما يصعب على رجال الشرطة اتخاذ إجراءات صارمة ضد العنف المسلح.