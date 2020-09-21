الأمن التونسي يلقي القبض على عنصر إرهابي

ألقى الأمن التونسي، اليوم الإثنين، القبض على عنصر إرهابي في مدينة بنزرت شمال تونس.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية، اطلعت عليه ”الخليج 365”، أن الإرهابي صادر في حقه بطاقة تفتيش، مشيرا إلى أنه تمت إحالته للنيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.

والأسبوع الماضي، نجحت السلطات التونسية، في إحباط مخطط إرهابي هو الثاني خلال 48 ساعة، بعد القبض على 9 تكفيريين بمحافظة مدنيين على الحدود الليبية.

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وبحسب بيان سابق لوزارة الداخلية التونسية فإن أفراد الخلية الإرهابية كانوا يخططون لاستهداف دوريّات أمنيّة باستعمال حزام ناسف والقيام بعمليات رصد للدوريّات، واستقطاب الفئة الشبابية للانضمام لها.

وكانت تلك العملية الأمنية الثانية بعد أن تمكن الأمن التونسي من كشف مخطط إرهابي يهدف إلى إقامة "إمارة إرهابية" جنوب البلاد.

وكشفت تونس عن مخطط إرهابي يستهدف إعلان إمارة إرهابية في منطقة "بئر السعد" بمحافظة قفصة الجنوبية.

