شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين تسجل حالتي وفاة و540 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت مملكة البحرين اليوم تسجيل حالتي وفاة و 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



وأوضحت وزارة الصحة البحرينية في بيان ان العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس ارتفع إلى 223 حالة.. وأن العدد الاجمالي للحالات المتعافية بلغ 57950 حتى الان بعد تسجيل 651 حالة وان عدد الحالات القائمة بلغ 6866 حالة.

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