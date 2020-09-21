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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي يحسم جدل "توقيت" تعيين قاضي المحكمة العليا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن الكشف عن الشخصية التي يرشحها لخلافة القاضية الراحلة روث بادر غينسبورغ في المحكمة العليا، في نهاية الأسبوع الجاري.
وأضاف ترامب لشبكة "فوكس نيوز"، "سأعلن عن الشخصية الجمعة أو السبت ثم يبدأ العمل، لكن آمل ألا يكون الكثير من العمل".
وأضاف أنه يرغب في الانتظار إلى ما بعد الانتهاء من مراسم التأبين.
ورفض التصريحات القائلة إن على مجلس الشيوخ الانتظار للتصويت على الشخصية المرشحة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.
وتابع: "التصويت النهائي يجب أن يجري قبل الانتخابات. لدينا الكثير من الوقت لذلك".
وتوفيت عميدة قضاة المحكمة العليا الأمريكية روث بادر غينسبورغ الجمعة عن عمر يناهز 87 عاما، وسط توقعات بمعركة سياسية حادة لملء منصبها الشاغر قبل الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر.
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