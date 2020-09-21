شكرا لقرائتكم خبر عن حسن البنا " الشيخ المسلح" في وثائقيات شريف عارف "حقيقة في دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف اليوم في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة" ، نشأة " التنظيم المسلح" لجماعة الاخوان الارهابية عام 1937 على يد حسن البنا.

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يقول الكاتب شريف عارف: إن حسن البنا وضع عينه على الجيش المصري منذ اليوم الأول لتأسيس الجماعة، وحدد هدفه بأن يكون هناك جيش بديل للجيش الوطني المصري. ولهذا فقد لجأ إلى تأسيس فرق " الجوالة" التي ظهرت في البداية على أنها فرق رياضية هدفها ممارسة العمل الكشفي، واتضح بعد سنوات من التأسيس أنها فرق عسكرية تتدريب على مهام قتالية وأعمال التخابر.

واوضح "عارف " أن البنا حصل على استناءات كثيرة، من حكومات ما قبل ثورة يوليو، أعفت تنظيماته من الحل، حتي أن تعداد هذه الفرق قد تجاوز الاربعين الف جوال بنهاية الحرب العالمية الثانية.

يذكر أن شريف عارف هو كاتب صحفي، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" ، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة .