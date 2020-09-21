شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب يستخرجون كارنيهات العضوية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر اليوم الإثنين إلى مقر البرلمان أعضاء مجلس الشيوخ من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لاستخراج كارنيهات العضوية الخاصة بهم، حيث يمثل التنسيقية بمجلس الشيوخ 5 نواب وهم: النائب محمد السباعى، النائب محمود القط، النائب محمد عزمى، النائب عمرو عزت، النائب محمد عمارة.

ومن ناحيته، أكد محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الغرفة التشريعية الثانية ستناقش الملفات التي لها الأولوية وفقا لما نص عليه الدستور، قائلا: سنعمل على دراسة وبحث كل ما يعمل على إرساء دعائم الديمقراطية.

وذكر النائب عقب إنهاء استخراج كارنيه العضوية: مجلس الشيوخ لن يكون منزوع الاختصاصات والصلاحيات، لافتا إلى أن المجلس يؤدي دورا هاما، وفقا لما أقره الدستور من اختصاصات واضحة وحاسمة.

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وأشار عزمي، إلى أنه سيكون هناك تنسيق دائم بين المجلسين في ضوء الاختصاصات الممنوحة لكل منهما وفقا للدستور، مؤكدا أن الدولة تلجأ دائما إلى نظام الغرفتين التشريعيتين في فترة استقرار الوطن، متابعا: كان لزاما أن يعود مجلس الشيوخ للحياة السياسية عقب استقرار الدولة المصرية في الفترة الأخيرة.

فيما قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن مجلس الشيوخ سيُحدث نقلة في الحياة التشريعية المصرية وصفحة جديدة فى كتاب الحياة البرلمانية المشرف، قائلا: "ونسعى لأن يكون مجلس الشيوخ إضافة للدولة المصرية على الصعيد التشريع".

وأعرب القط عن أمله فى أن يكون لأعضاء مجلس الشيوخ دورا بارزا في دفع مسيرة إصدار التشريعات والقوانين بصورة منضبطة، وأن يكون مجلس الشيوخ سلطة تشريعية تبذل أقصى جهودها للتسهيل على المواطن المصرى، مشيرا إلى أن الشعب سيشعر بالفارق فى العمل البرلمانى نتيجة وجود غرفتين للتشريع، مؤكدا أن وجود الشباب بمجلس الشيوخ أمر مبشر وإيجابى، لافتا إلى أن نواب الشيوخ ينتظرون دعم وتشجيع الشعب المصرى.