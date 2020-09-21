شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء "الشيوخ" بسوهاج يؤكدون دعم القيادة السياسية لمحافظات الصعيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أعضاء مجلس الشيوخ بمحافظة سوهاج، على الدور الذى لعبه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال السنوات الأخيرة، في دعم وتنمية محافظات الصعيد وتدشين المشروعات القومية بها، خاصة في مجال البنية التحتية وإنشاء الطرق والكبارى، لتسهيل الحركة على المواطنين ودعم حركة الاستثمار بالجنوب، كما هنأوا القيادة السياسية بأول مجلس شيوخ منتخب من الشعب المصرى بعد ثورتين مجيدتين.

ومن ناحيتها وجهت الدكتورة رشا إسحاق، عضو مجلس الشيوخ بسوهاج، الشكر للقائمين على حسن الاستقبال في مجلس الشيوخ، وهنأت القيادة السياسية والشعب المصرى بأول مجلس شيوخ منتخب بعد ثورتين مجيدتين، لافتة إلى أن الشعب المصرى يبنى آمالا عريضة على مجلس الشيوخ الذى لا يقل أهمية عن مجلس النواب.

وبدوره أكد اللواء مجدى القاضى، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة سوهاج، على دعم القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحافظات الصعيد واهتمامه البالغ بالعمل على تنمية جنوب مصر عبر إنشاء المشاريع القومية وتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق والكبارى.

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فيما أشار النائب عبد الحكيم العش، عضو مجلس الشيوخ بسوهاج، إلى موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تخصيص 5 مليارات جنيه إضافية لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات، منها 3.5 مليار جنيه فى الصعيد لمحافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والوادى الجديد بنسبة 70% لمحافظات الصعيد من المخصصات المالية التى تم الموافقة عليها، وقبل ذلك كان قد تم اعتماد مليارى جنيه لرفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل 12 محافظة، من بينها 4 محافظات فى الصعيد وهى : الجيزة، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا.

وفى سياق متصل لفت اللواء أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ بسوهاج، إلى اهتمام الرئيس السيسى بتطوير الصعيد، موضحا أن ما تم إنجازه في سوهاج من مشروعات يشهد على ذلك حيث تم الانتهاء من تنفيذ 6265 مشروعأً في مختلف القطاعات والبرامج بتكلفة حوالي 466 مليار جنيه، منها 108 مليون جنيه لصالح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.