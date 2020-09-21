شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ يُعلن إعداد أول مسودة للائحة الداخلية للمجلس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المحامى الدولى طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الدقهلية، إنه فور إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ كان أول ما تبادر إلى ذهنه هو إعداد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس كمشروع مُقدم من أحد الأعضاء، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من حوالى 126 مادة من اللائحة، ومن المتوقع أن تضم أكثر من 200 مادة.

وأوضح عبد العزيز، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن لائحة مجلس الشيوخ تختلف عن لائحة مجلس النواب وفقا للاختصاصات التشريعية والرقابية التي تختلف من النواب للشيوخ، مشيرا إلى أن لائحة مجلس النواب لا تصلح للعمل بها داخل مجلس الشيوخ، قائلا: "لكن سيتم العمل بها لحين إعداد لائحة الشيوخ بما لا يتعارض مع اختصاصات مجلس الشيوخ التي نص عليها الدستور والقانون".

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كما أشار إلى أن مشروع اللائحة الذى يعمل على إعداده يختلف عن لائحة مجلس الشورى فيما سبق، قائلا: "تبدلت الاختصاصات بإضافة اختصاصات جديدة وحذف أخرى، وفى مجلس الشورى كان هناك 9 لجان نوعية، وفى مجلس النواب الحالي هناك 25 لجنة"، وتابع: "كما رأيت أن تشابه اللجان بين النواب والشيوخ ليس ضرورة، فالاختلاف يخلق التكامل وفقا للاختصاصات".

وأوضح عبد العزيز أنه اقترح تشكيل 17 لجنة نوعية بمجلس الشيوخ الجديد، من أهمها لجنة الشئون التشريعية، فضلا عن دمج بين اللجان المتقاربة في الاختصاصات مثل لجنة الشئون الصحية والدوائية والبحث العلمى، نظرا لوجود علاقة تكاملية بين الصحة وصناعة الدواء والبحث العلمى، لافتا إلى أن أزمة جائحة كورونا أوضحت أهمية التكامل للعبور من الأزمة، بالإضافة إلى تشكيل 3 لجان تتعلق بالمجموعة الاقتصادية، ودمج الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية في لجنة واحدة.