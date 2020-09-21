عضو تنسيقية الأحزاب يشرح كيفية ممارسة مجلس الشيوخ اختصاصاته وفقا للدستور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الغرفة التشريعية الثانية ستناقش الملفات التي لها الأولوية وفقا لما نص عليه الدستور، قائلا: سنعمل على دراسة وبحث كل ما يعمل على إرساء دعائم الديمقراطية. وذكر النائب عقب إنهاء استخراج كارنيه العضوية: مجلس الشيوخ لن يكون منزوع الاختصاصات والصلاحيات، لافتا إلى أن المجلس يؤدي دورا هاما، وفقا لما أقره الدستور من اختصاصات واضحة وحاسمة. وأشار عزمي، إلى أنه سيكون هناك تنسيق دائم بين المجلسين في ضوء الاختصاصات الممنوحة لكل منهما وفقا للدستور، مؤكدا أن الدولة تلجأ دائما إلى نظام الغرفتين التشريعيتين في فترة استقرار الوطن، متابعا: كان لزاما أن يعود مجلس الشيوخ للحياة السياسية عقب استقرار الدولة المصرية في الفترة الأخيرة. Advertisements

عمرو عزت حجاج تنسيقيه الاحزاب



محمد عزمي تنسيقية الاحزاب



محمد عماره تنسيقيه الاحزاب



محمود قطب تنسيقيه الاحزاب

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