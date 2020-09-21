شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بمجلس الشيوخ يؤكد أهمية التنسيق والتعاون بين مجلسى الشيوخ والنواب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المحامى الدولى طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الدقهلية، إن مجلس الشيوخ سيكون عليه دور مهم في إثراء الحياة التشريعية في مصر، موضحا أن مجلس النواب قد أُقل بكثير من الأعباء خلال الفصل التشريعى الأول، وتابع: "وكان نتيجة هذا الثقل التشريعى خروج تشريعات كثيرة تم تعديلها أكثر من مرة في فترات وجيزة، كما أن هناك تشريعات أخرى لم تلقى قبولا في الشارع، فضلا عن عدم تمكن النواب من مناقشة مشروعات قوانين أخرى تهم الشارع المصرى ومنها قانون الإدارة المحلية، وذلك نتيجة ضيق الوقت والزخم التشريعى".

وأضاف عبد العزيز، أنه من هنا يأتي دور مجلس الشيوخ في تخفيف العبء من على مجلس النواب ومناقشة مشروعات القوانين التي تحال إليه من مجلس النواب أو رئيس الجمهورية لمراجعتها وتنقيتها قبل إرسالها للنواب، لافتا إلى أن الدستور المصرى منح رئيس الجمهورية ومجلس النواب سلطة إرسال مشروعات القوانين لشيوخ، متوقعا أن يستخدم رئيس الجمهورية سلطاته في هذا الشأن ليرسم مجلس الشيوخ الخريطة التشريعية، مضيفا: "وسنكون في مجلس الشيوخ من الساعين إلى تعزيز التعاون بين غرفتى البرلمان المصرى".

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كما أشاد طارق عبد العزيز بأداء الأمين العام لمجلس الشيوخ والأمين العام لمجلس النواب ومدى التعاون بين الأمانتين، لافتا إلى أنه بمجرد انتخاب رئيس مجلس الشيوخ القادم ومن بعده رئيس المجلس النواب سيشهد العمل التشريعى تنسيق وتعاون مثمر بين المجلسين، لافتا إلى أنه يعمل خلال الفترة الحالية على صياغة مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ لتقديمه إلى مجلس الشيوخ فور انعقاده، موضحا أنه تم الانتهاء من صياغة 126 مادة ويعمل على استكمال المشروع خلال الفترة القادمة.