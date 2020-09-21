شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد السلام يحدد 5 مصطلحات تميز جماعة الإخوان أهمها العجز والفشل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى كريم عبد السلام رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع: هناك 5 مصطلحات تميز جماعة الإخوان، هم كاذبون خائنون، ومنافقون فاجرون، وعجزة فاشلون، وقتلة إرهابيون، ومشتتون يحتضرون. وأضاف: من يستمع للمجرم إبراهيم منير بعد فشل الجماعة وذبابها الإلكترونى في حشد الشعب المصرى خلف أغراضها المشبوهة، يدرك أن الجماعة أحرقت نفسها بنفسها، ولم يعد لها تأثير في الشارع المصرى، ولم تعد حيلها وأكاذيبها تنطلى على المصريين، الذين أثبتوا أنهم يمتلكون من الوعى ما يجعلهم ينحازون إلى مشروع بناء بلدهم ومواجهة أكاذيب الجماعة وشائعاتها.

وأكد في مداخلة مع برنامج هذا الصباح، أن المصريين أثبتوا أن هذه الجماعة المشبوهة التي تدار بالريموت كونترول لا تملك أي تأثير في الشارع المصرى، ولا تستطيع أن تحرك حجرا من موضعه في مصر ولا يستطيعون تحريك شارع واحد في أحد أحياء القاهرة.

وأشار إلى أن الإخوان وصلوا من الفجر أن يسبوا المصريين ويصفونهم بالجبن وهم لا يحملون للشعب المصرى غير الكراهية.