شكرا لقرائتكم خبر عن 187 نائبا منتخبا استخرجوا كارنيهات عضوية مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين الذين قاموا باستخراج كارنيهات العضوية حتى الآن 187 عضوا.

وتواصل لجنة استقبال أعضاء مجلس الشيوخ عملها لليوم التالى على التوالى للانتهاء من استخراج كارنيهات نحو 200 عضو منتخب.

ومن المنتظر فور صدور قرار الرئيس بتعيين مائة عضو، أن يتم عمل حفل استقبال لهم لاستخراج كارنيهات العضوية.

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وتواصل عملية استقبال الأعضاء الجدد بمجلس الشيوخ، عملها بمقر مجلس النواب حيث يتم على قدم وساق استكمال تجهيزات مقر مجلس الشيوخ استعداد لانعقاده قبل الخميس الول من اكتوفمبر بعد دعوة الرئيس له.

وقالت الدكتورة هالة كمال عضو مجلس الشيوخ عن قائمة مستقبل وطن وأمين المراة بالحزب عن القاهرة ، أن أهم الملفات التي ستهتم بها و لها تأثير قوى و مباشر عليها هما التعليم و الصحة باعتبارها أستاذ جامعى.