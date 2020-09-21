شكرا لقرائتكم خبر عن نواب "الشيوخ" يرجعون سبب فشل دعوات التظاهر إلى وعى الشعب المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت لجنة استقبال استخراج كارنيهات أعضاء مجلس الشيوخ اليوم، عملها، حيث استخرج اليوم حتى الآن نحو 30 نائبا كارنيه العضوية.

وقال الدكتور محمد عبد الرحمن مهران، عضو مجلس الشيوخ قائمة أسيوط، فى تصريحات له، عقب استخراجه كارنيه عضوية مجلس الشيوخ، أن الشيوخ سيكون له دور محورى، لأنه يضم أعضاء من ذوى الخبرة والكفاءات، ما سيمكنه من تقديم المشورة والرأى فى العديد من الملفات الهامة التى تواجه الدولة، لافتا إلى أن وجود مجلس الشيوخ سيساعد مجلس النواب فى دراسة التشريعات المكملة للدستور والقوانين التى سيتم احالتها اليه من الرئيس او مجلس النواب.

وتابع: سوف أنضم إلى لجنة الإسكان للمساهمة فى حل مشكلة الاسكان باسيوط، لافتا إلى أن محافظة اسيوط سجلت أعلى معدل فى تقديم طلبات التصالح فى الاسكان.

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وأوضح اللواء حسن البحيرى عضو مجلس الشيوخ عن محافظة كفر الشيخ، أن أى دعوات للتظاهر ضد الوطن هى دعوات مأجورة مصيرها الفشل، كما حدث أمس وهى فى مزبلة التاريخ لأن الشعب المصرى العظيم يعرف قيمة وطنه وحريص على استقرار بلده وامنه ولديه ثقة كاملة فى قيادته السياسية.