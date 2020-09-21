شكرا لقرائتكم خبر عن تجاوز الحكومة اختبارات الثانوية العامة والجامعات يمهد لنجاح العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة ماجدة بكرى، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الحكومة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالى، تمكنت من اجتياز أكثر من اختبار بنجاح وسط تحديات فيروس كورونا، ومنها امتحانات الثانوية العامة والجامعات، وهو أمر ليس بشهادتنا فقط بل بشهادة أكثر من دولة بالعالم، كما أنها تمكنت من اتحاذ إجراءات لم تقم بها دول أخرى لمواجهة جائحة كورونا وما تفرضه.

وأشارت وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن اللجنة أكدت فى توصياتها لوزارة التربية والتعليم بشأن بدء العام الدراسى الجديد، على ضرورة أن تكون وزارة الصحة شريكا رئيسيا فى كافة الإجراءات التى تتخذ للعام الجديد، وأن يتم التتبع الدورى لمدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى كافة المدارس وبالأخص قواعد التباعد الاجتماعى والتعقيم الدورى.

وأضافت وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، أن كل تجربة جديدة متوقع أن يكن لها أخطاء ولكن الأهم هو العمل على تداركها والوزارة حريصة على تدارك أى خطأ، وعدم تكراره، موضحة أن الإجراءات التى تتخذها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسى الجديد واضحة ومحكمة وبتنفيذها كاملة دون الحيد عنها سيكون هناك ضمانه لنجاحها ولكن هناك مسئولية أيضا تقع على الأسرة فى توعية أبنائها باتباع كافة التعليمات .

Advertisements

وأشارت إلى أن التنفيذ سيظهر إن كان هناك أى عائق جديد قد يحول بينه وبين نجاح العملية التعليمية، موضحة أن كل ذلك سيكون محل تقييم ومتابعة من قبل اللجنة، متمنية أن يتم النظر فى تخفيض تكلفة الانترنت الارضى للطلبه أو يكون هناك باقة مخصصة لهم للتمكن من موصلة العملية التعليمية بالمنزل .

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن خريطة ومواعيد الحضور لطلاب المدارس والتى يتم تطبيقها بداية من العام الدراسى المقبل 2020,2021، تسرى على جميع المدارس الحكومية والخاصة والقوميات دون استثناء، مؤكدة أن هدفها حماية الطلاب من تداعيات كورونا.

وأوضح وزير التربية والتعليم خطة الوزارة لحضور الطلاب، وجاءت كالتالي، الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة، ومن الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة، بينما من الأول إلى الثالث الإعدادي.. سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة، والأول إلى الثالث الثانوي.. الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.