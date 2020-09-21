شكرا لقرائتكم خبر عن عبور "مواسير عملاقة" القناة الجديدة يكذب من ادعوا بأنها "ملهاش لازمة"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن ترتيبات عبور المواسير العملاقة من طراز "HDPE" في القناة استمرت 4 أيام، بفريق عمل مصري وقاطرات مصرية، يؤكد أن الهيئة لديها حلول لجميع المشاكل، باعتبار أن القناة هي أقصر الطرق وأكثرها أمانا.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون ا لمصري اليوم الإثنين، أن الهيئة تقوم بتسويق مثل هذه الأحداث، كما أن مثل هذا العبور دليل على أهمية القناة الجديدة، متابعا:" حاجة زى كده بتبين أهمية القناة الجديدة وعلشان نخرس الألسنة اللى بتتلكم وقالت إن قناة السويس الجديدة ملهاش لازمة".

وأمس، أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، نجاح أول عملية عبور من نوعها فى تاريخ القناة لمنزلق مواسير مكون من 12 ماسورة عملاقة من طراز "HDPE" وذلك من خلال قطرها وتوجيهها بمجموعة من قاطرات الهيئة وإرشادها خلال رحلتها عبر القناة قادمة من النرويج ومتجهة إلى بنجلاديش.

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وتعد عملية عبور المواسير التابعة لشركة pipe life Norge من تجارب العبور غير التقليدية حيث استلزم عبورها اتخاذ ترتيبات وتدابير ملاحية مُعقدة نظرًا للأبعاد الكبيرة لمنزلق المواسير حيث يبلغ طول 6مواسير منها 620 مترًا بقطر 2.3 متر، فيما يصل طول الـ 6 مواسير الأخرى 500 متر بنفس القطر.