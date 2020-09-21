توصيل خطوط التليفون الأرضي والإنترنت بحي النصر في الطور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلن محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، تسليم الموقع الخاص بإنشاء شبكة أرضية جديدة في حي النصر الجديد التابع لمدينة الطور، للشركة المصرية للاتصالات؛ لرفع المقاسات، واتخاذ ما يلزم للبدء في توصيل خطوط التليفون الأرضي" والفايبر للإنترنت" وتركيب الكباين.

وأكد محافظ جنوب سيناء، في تصريح اليوم الإثنين، أنه سيجرى البدء في توصيل الخطوط للوحدات السكنية خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف أنه جرى إنشاء شبكة أرضية جديدة بمدينة الطور بمنطقة مساكن الـ 1560 وحدة، و مساكن الفيروز، ومساكن حي النادي الجديدة، ومساكن ابني بيتك بإجمالي سعة 3700 خط، إضافة لتركيب عدد 12 وحدات MSAN بإجمالي سعة 7072 خط.

وأوضح المحافظ أنه رفع كفاءة الشبكة بجميع السنترالات على مستوى المدن، لإمكانية تحمل سرعات الإنترنت لتصل من 16 ميجا إلى 20ميجا، وصيانة جميع الكباين والبكسيات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، بواقع 7078 بكس، و311 كابينة. ​